Ющенко утворив оргкомітет форуму “Україна-Польща”
Указ - на офіційному сайті
Президент України Віктор ЮЩЕНКО утворив організаційний комітет з підготовки та проведення форуму «Україна - Польща» за участю Президента України і Президента Республіки Польща, який відбудеться 28-29 жовтня.
Відповідний Указ оприлюднений на офіційному сайті Президента.
В.ЮЩЕНКО призначив головою оргкомітету міністра закордонних справ України Володимира ОГРИЗКА, а співголовами – голову Донецької обласної державної адміністрації Володимира ЛОГВИНЕНКА і президента Торгово-промислової палати України Сергія СКРИПЧЕНКА.
Президент доручив голові організаційного комітету затвердити у десятиденний термін його персональний склад.
Також В.ЮЩЕНКО затвердив План заходів з підготовки форуму «Україна - Польща» і доручив Кабінету Міністрів, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити його виконання.