Ющенко утворив оргкомітет форуму “Україна-Польща”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО утворив організаційний комітет з підготовки та проведення форуму «Україна - Польща» за участю Президента України і Президента Республіки Польща, який відбудеться 28-29 жовтня.

Відповідний Указ оприлюднений на офіційному сайті Президента.

В.ЮЩЕНКО призначив головою оргкомітету міністра закордонних справ України Володимира ОГРИЗКА, а співголовами – голову Донецької обласної державної адміністрації Володимира ЛОГВИНЕНКА і президента Торгово-промислової палати України Сергія СКРИПЧЕНКА.

Президент доручив голові організаційного комітету затвердити у десятиденний термін його персональний склад.

Також В.ЮЩЕНКО затвердив План заходів з підготовки форуму «Україна - Польща» і доручив Кабінету Міністрів, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити його виконання.