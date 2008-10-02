Ющенко завітає до Львова

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідає Львівську область.

Як повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА, у Львові В.ЮЩЕНКО візьме участь у VIII Міжнародному економічному форумі, на якому виступить зі вступним словом.

У цей же день Президент відвідає одне з сіл Пустомитівського району Львівщини, де візьме участь у відкритті школи.