До фракції ”Дніпро” ввійшли депутати від НСНУ та Блоку Вітренко

У Дніпропетровській обласній раді створено дві нові фракції – „Дніпро” та „Нова Громада”.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі облради.

За інформацію прес-служби, 30 серпня на сесії облради 5 депутатів Блоку Лазаренка вийшли з фракції блоку через незгоду голосувати за Івана ЛАЗАРЕНКА на посаду першого заступника голови облради та утворили нову фракцію - “Нова Громада”. Її очолив 27-річний Віктор БУЛАВКА.

Також документи на реєстрацію 30 серпня було подано від фракції “Дніпро”, куди ввійшли 2 депутата облради від “Народного Союзу Наша Україна” та троє – від Блоку Вітренко. Фракцію “Дніпро” очолила керівник апарату облдержадміністрація Айна РИЖЕНКО.

За інформацією прес-служби облради, станом на 31 серпня в Дніпропетровській облраді 8 фракцій: “Дніпро”, “Нова Громада”, Блоку Юлії Тимошенко, Блоку Володимира Литвина, КПУ, НСНУ, Партії регіонів та Блоку Павла Лазаренко.