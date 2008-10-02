Путін про Україну, Росію та до СОТ

Прем`єр-міністра Російської Федерації Володимир ПУТІН вважає, що після вступу України до Світової організації торгівлі можуть загостритися торгово-економічні відносини між Росією та Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у своїй заміській резиденції Ново-Огарьово перед початком зустрічі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

Зокрема, звертаючись до Ю.ТИМОШЕНКО, В.ПУТІН сказав, що після вступу України до СОТ виникають певні проблеми, і пов`язано це з різними рівнями тарифного регулювання.

«За даними наших експертів, рівень митного й тарифного регулювання в Україні після вступу до СОТ стає набагато ліберальнішим, ніж у російській економіці. Ми вважаємо, що на внутрішньому ринку України різні групи товарів можуть бути заміщені доволі дешевим імпортом з третіх країн, і великий обсяг українських товарів може опинитися на російському ринку, маючи на увазі наші домовленості у сфері торговельно-економічних зв`язків», - сказав В.ПУТІН.

Він наголосив, що цей обсяг дуже великий для РФ, і, за їхніми оцінками, може становити 5 млрд. доларів.

«Мені хотілося б не поспішаючи пройтися по всіх цих проблемах, пошукати разом шляхи та виходи з цієї ситуації так, щоб не завдавати збитку нашим економічним зв`язкам», - наголосив В.ПУТІН. Він додав, що треба визнати: сьогоднішня зустріч відбувається в складних умовах. За його словами, це пов`язано з невизначеністю у внутрішньополітичній ситуації в Україні. «У цих випадках завжди домовленості, які досягаються сьогодні, ставляться з великим знаком питання: що з цими домовленостями буде далі», - сказав В.ПУТІН.

Водночас він наголосив, що Росія виходить з того, що життєво важливі домовленості не переглядатимуться, оскільки це вкрай важливо і для громадян України, і для громадян Росії.