У БЮТ указу Ющенка про розпуск ВР чекають у понеділок

Перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН поки що не бачить конструктиву в переговорах щодо створення коаліції з боку “Наша Україна – Народна самооборона”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, переговори тривають, однак фракція НУ-НС висуває нові вимоги. Зокрема, вимагає ухвалення у парламенті постанови щодо російсько-грузинського конфлікту, наполягаючи на ухваленні тієї редакції, в якій дії Росії розцінюються як агресія.

«Складається враження, що НУ-НС отримав якісь вказівки, і тому конструктиву я не бачу», - сказав представник БЮТ.

При цьому А.КОЖЕМ’ЯКІН наголосив, що на ухваленні такої постанови наполягає далеко не більшість фракції НУ-НС.

Роблячи прогнози щодо можливого оприлюднення указу Президента про розпуск Верховної Ради, А.КОЖЕМ’ЯКІН припустив, що він може з’явитися у понеділок.

«Сценарій може бути такий: в суботу ввечері або в неділю Президент може звернутися до українського народу, а в понеділок ми всі будемо свідками, коли з’явиться указ, в якому буде сказано, що вибори планується провести 7 грудня», - сказав депутат.

У той же час заступник лідера фракції БЮТ зазначив, що відповідний указ має бути оприлюднений не раніше 13 чи 16 жовтня.