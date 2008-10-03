Тягнибок каже, що назріла гостра необхідність виборів

Лідер ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК наголошує на гострій необхідності дострокових виборів та зміні влади.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в агентстві УНІАН.

За його словами, реанімувати цей парламент уже неможливо.

О.ТЯГНИБОК заявив, що Україна перебуває зараз у системній кризі, що вже починає загрожувати існуванню Української держави. На його думку, виходом з цієї кризи може бути тільки докорінне очищення влади, і найлегший спосіб такого очищення - це проведення дострокових виборів.

Лідер «Свободи» заявив, що його партія має у своєму складі достатньо різнопланових фахівців, які зможуть запропонувати необхідні для українців проекти рішень.

О.ТЯГНИБОК нагадав, що однією з перших програмних засад його політичної сили є ухвалення закону про люстрацію та оприлюднення списків агентів КДБ колишнього СРСР в Україні. Він пояснив, що ухвалення закону про люстрацію передбачатиме, що такі люди будуть позбавлені права протягом певного часу обіймати будь-які посади у державній службі.

Крім цього, О.ТЯГНИБОК зазначив, що «Свобода» завжди розглядала можливість об’єднання на виборах з іншими політичними силами. Однак, за його словами, це може статися лише за умови виконання двох вимог: така партія має повністю поділяти ідеологію «Свободи» і підтримати необхідність ухвалення закону про люстрацію.