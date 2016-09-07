НАЗК: в системі е-декларування вже зареєстровано 816 користувачів та подано 118 декларацій

Про це повідомила голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак на своїй сторінці у Facebook.

«Станом на 6 вересня, вечір, в системі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зареєстровано 816 користувачів та подано 118 декларацій», - написала вона.

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За словами Корчак, це свідчить про те, що випадки виникнення помилок є поодинокими і переважна кількість звернень щодо ускладнення реєстрації викликана виключно помилками користувачів.

Вона наголосила, що сьогодні є очевидним, що система е-декларування працює, хоча й потребує деяких технічних коректив. «Дійсно, наразі необхідні певні уточнення в частині кількості поданих декларацій. Адже сьогодні до реєстру подається 4 типи декларацій: щорічна, перед звільненням, уточнююча, кандидата на посаду. І уточнюючі декларації, і декларації кандидата на посаду можуть подаватися в різній кількості, залежно від того, як часто особа бере учать в конкурсах, змінює фінансове становище (дані, що можуть уточнюватися)», - повідомила Корчак.

«Стосовно помилок декларантів при заповненні полів форми та збереження заповненої з помилками форми в якості чернетки. Технічно система не приймає декларацію з критичними помилками, але, відповідно до розроблених стандартів роботи, може зберігати такий «чорновий» варіант декларації», - зауважила голова НАЗК.

Вона нагадала, що відсутність отримання повідомлення від системи і від НАЗК у персональному електронному кабінеті компенсована створеною системою HELPDESK, яка приймає запити від користувачів. «Нами (НАЗК) поки що зафіксовано всього близько 30 звернень від користувачів щодо неправильно вказаної електронної адреси, складнощів з реєстрацією та користуванням персонального е-кабінету», - уточнила Корчак.

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Також вона зауважила, що надання інформації про членство суб'єкта декларування в громадських організаціях та відсутність застосування таких атрибутів, як «не застосовується», «невідомо», «член сім'ї не надав інформацію», відповідно до проведеної технічної оцінки співробітниками НАЗК, стане можливим протягом 2-х днів. Як і завантаження декларації в машиночитаному форматі (АРІ).

«Виявлені помилки не є критичними! Вони будуть усунуті в найкоротший термін. Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування - працює! І це попри всі вигадані, розмножені в текстових рядках та виголошені «друзями» Національного агентства складнощі, збої та зриви», - резюмувала голова НАЗК.