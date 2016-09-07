Країни Вишеградської четвірки підтримують безвізовий режим між ЄС та Україною - Орбан

Про це Орбан заявив під час економічного форуму у польському місті Криниця-Здруй, передає Радіо Свобода з посиланням на газету Wyborcza.

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«Упродовж останніх двох років нічого не було зроблене у справі прийняття України до ЄС. Не вистарчило країн, які б у цьому підтримали Україну. Нідерландці голосували проти, цього не повинно бути. Вишеградська група буде підтримувати Україну і боротись за безвізовий рух до ЄС для її громадян», – сказав Орбан.

Країни «Вишеградської групи» – Угорщина, Чехія, Словаччина й Польща. Група заснована у лютому 1991 року як регіональний союз.

Днями комісар ЄС із питань розширення та європейської політики сусідства Йоганнес Ган заявляв, що в Європейському парламенті і серед країн-членів ЄС рішення про лібералізацію візового режиму для України, а також Грузії буде ухвалене вже цього року.