Рада сьогодні планує схвалити рекомендації до стратегії реінтеграції Криму в Україну (подію завершено)

Як передає кореспондент УНІАН, також парламент планує ухвалити звернення до Палати представників Конгресу США щодо початку розгляду законопроекту №5094 “Акт стабільності і демократії в Україні”.

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Крім того, передбачається розгляд депутатами урядового проекту закону про внесення зміни до закону України “Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї”.

Також планується розглянути два законопроекти, які стосуються гуманізації законодавства щодо засуджених.