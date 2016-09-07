Рада сьогодні планує схвалити рекомендації до стратегії реінтеграції Криму в Україну (подію завершено)
10:19, 07 вересня 2016Політика
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Сьогодні Верховна Рада України планує ухвалити постанову "Про рекомендації парламентських слухань на тему: "Стратегія реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь: проблемні питання, шляхи, методи та способи".
Також планується розглянути два законопроекти, які стосуються гуманізації законодавства щодо засуджених / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, також парламент планує ухвалити звернення до Палати представників Конгресу США щодо початку розгляду законопроекту №5094 “Акт стабільності і демократії в Україні”.
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Крім того, передбачається розгляд депутатами урядового проекту закону про внесення зміни до закону України “Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї”.
Також планується розглянути два законопроекти, які стосуються гуманізації законодавства щодо засуджених.
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