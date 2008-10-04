Ющенко ввів у дію рішення РНБО щодо Нафтогазу України

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 вересня 2008 року «Про хід виконання рішення РНБОУ від 1 лютого 2008 року «Про заходи щодо стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та ситуації на ринку природного газу» та стан переговорів щодо умов імпорту російського природного газу для українських споживачів».

Текст Указу від 3 жовтня 2008 року розміщено на офіційному сайті глави держави.

Контроль за виконанням цього Указу покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.