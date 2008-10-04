Тимошенко обіцяє простежити за виведенням російських військ з Грузії

Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко відстежуватиме виконання зобов`язань щодоо виведення російських військ з грузинської території до 10 жовтня ц.р. Про це вона заявила під час зустрічі з керівником Фонду демократичного розвитку Грузії, екс-спікером грузинського парламенту Ніно Бурджанадзе, повідомляє управління зв`язків із ЗМІ Кабінету міністрів України.

Ю.Тимошенко сказала, що під час візиту до РФ 2 жовтня вона одержала запевнення щодо дійсності цих термінів від прем`єр-міністра Росії Володимира Путіна та від президента РФ Дмитра Медведєва. "І для Грузії, і для України, і для інших країн важливо, щоб чинна угода була виконана беззастережно, і я особисто за цим уважно простежу", - цитує прем`єр-міністра РосБізнесКонсалтинг.

Крім того, вона повідомила, що уряд України готовий надати Грузії додаткову допомогу - як фінансову, так і матеріальну - на етапі подолання наслідків військового конфлікту.

У свою чергу, Н.Бурджанадзе подякувала за те, що уряд України найпершим надав допомогу Грузії. "Перша фінансова і гуманітарна допомога приїхала саме з України, і це вже традиція, що українці завжди поряд, і я вважаю, що це надзвичайно важливо", - сказала вона. Також за її словами, "надзвичайно важливо, що територіальна цілісність і суверенітет Грузії були підтримані друзями".