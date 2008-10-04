Кучма: українська економіка без великого капіталу - утопія

Тільки подальша концентрація національного капіталу допоможе українській економіці зберегти свої позиції на світовому ринку.

Таке переконання висловив колишній президент України Леонід КУЧМА у своїй статті “Чи нам ніщо не загрожує? З політичного щоденника” у газеті “Дзеркало тижня” .

“Якщо ми хочемо щось важити на світовому ринку, зберегти свою економічну незалежність, держава повинна всіляко сприяти подальшій консолідації фінансових активів, - наголосив Л.КУЧМА. - Без концентрації національного капіталу у нас просто немає майбутнього».

На думку екс-президента України, потребу в подальшій концентрації фінансових активів усвідомлює більшість політичних сил в Україні.

“Побудувати українську економіку без великого капіталу - утопія. В неї вже не вірять, якщо колись вірили, навіть наші «прогресивні соціалісти», не кажучи вже про комуністів”, - відзначив він.

Л.КУЧМА вважає, що роль крупного капіталу в житті українського суспільства не повинна обмежуватися виключно економічними аспектами.

“Капітал повинен мати свою частку прав та відповідальності в соціально-політичній і зовнішньоекономічній сферах”, - наголосив екс-президент.