Яценюк відбув до Франції вирішувати, чи життєздатна Європа

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК відбув до Франції для участі в Міжнародній політичній конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, конференція, організована Французьким Інститутом міжнародних відносин, відбудеться 6 жовтня в Евіані. На ній будуть присутні більше десятка глав держав і урядів, а також ціла низка впливових персон вищого рівня з усього світу.

Як зазначають організатори форуму, А.ЯЦЕНЮК запрошений для участі в цьому впливовому міжнародному форумі через «видатну ролі в політичному житті України і великий досвід у сфері міжнародних відносин».

Спікер українського парламенту візьме участь в семінарі «Чи життєздатна Європа з 27 країнами-учасниками і більше?» і в пленарній сесії з міністром закордонних справ Франції Бернаром КУШНЕРОМ. Крім того, А.ЯЦЕНЮК запрошений на вечерю з генеральним директором СОТ Паскалем ЛАМІ. Також планується зустріч А.ЯЦЕНЮКА з главою Французького Інституту міжнародних відносин і Всесвітнього політичного форуму Тьєррі де МОНБРІАЛЕМ.

Метою щорічної Всесвітньої політичної конференції (World Policy Conference, WPC) є організація ефективного діалогу з глобальних питань між представниками країн вищого рівня. Триденна (6-8 жовтня) конференція складається з пленарних сесій, ланч-дебатів і семінарів.

Серед тем семінарів і дебатів Всесвітньої політичної конференції-2008: «США: що чекає світ від нації, без якої не можна обійтися», «Росія: внутрішній розвиток і зовнішня політика», «Китай: внутрішній розвиток і домагання на владу», «Японія: вплив і стратегія», «Індія: регіональний вплив чи гравець світового рівня», «Латинська Америка: популізм і розвиток», «Тропічна Африка: вибух зсередини або підйом?» та інші.

У відкритті першої конференції очікується участь Президента Франції Ніколя САРКОЗІ і прем`єр-міністра Франції Франсуа ФІЙОН. У конференції також візьмуть участь: Президент Росії Дмитро МЕДВЄДЄВ, Президент Швейцарії Паскаль КУШПЕН, Президент Монголії Намбарин ЕНХБАЯР, президент Туреччини Абдулла ГЮЛЬ, президент Естонії Тоомас Хендрік ІЛЬВЕС, Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИ, Президент Хорватії Степан МЕСІЧ, Президент Ізраїлю Шимон ПЕРЕС, Президент Сербії Борис ТАДІЧ, Президент Сенегалу Абдулайе ВАДЕ.

Крім того, планується участь Генерального секретаря НАТО Яапа де Хооп СХЕФФЕРА, президента Європейського парламенту Ханса-Герта ПОТТЕРІНГА. Участь візьмуть також прем`єр-міністр Катару шейх Хамад бен ДЖАСЕМ Аль ТАНІ, колишній Генеральний секретар ООН Кофі АННАН, колишній радник Президента США з національної безпеки Збігнєв БЖЕЗИНСЬКИЙ, міністр закордонних справ Мексики Патрісія Еспіноса КАНТЕЛІАНО, прем`єр-міністр Люксембургу Жан-Клод ЮНКЕР, прем`єр-міністр Греції Костас КАРАМАНЛІС, колишній Президент Польщі Олександр КВАСНЄВСЬКИЙ та інші.