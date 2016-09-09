ЗМІ розповіли, як суддя-баночник Чаус тікав до окупованого Криму

Про це повідомили високопоставлені джерела в САП, пише Українська правда.

"Чаус офіційно не залишав підконтрольну територію Україні. Але зараз він таки в Криму", - сказав один зі співрозмовників.

За його словами, суддя виїхав спочатку до Білорусі, а вже потім опинився в Криму.

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"Він їхав через Білорусь за чужим паспортом. А чому за чужим паспортом, тому що перетин кордону може стати підставою для міжнародного розшуку", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України на засіданні 6 вересня дала згоду на затримання та арешт Чауса, підозрюваного в отриманні 150 тисяч доларів хабара.

9 серпня НАБУ заявило про викриття судді Дніпровського районного суду Києва під час отримання хабара у розмірі 150 тис. дол. (близько 3,7 млн грн).

Пізніше стало відомо, що затриманим виявився скандально відомий з ведення в суді ряду гучних справ суддя Чаус. Однак заарештувати суддю-хабарника тоді не вдалося через наявність у нього суддівського імунітету.

Перед засіданням Ради 6 вересня комітет Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя рекомендував парламенту надати згоду на арешт судді Чауса. Водночас керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький під час засідання цього комітету заявив, що Чаус наразі вже знаходиться на території окупованого Криму.

При цьому українцям це гучне затримання скоріше запам’яталося оригінальним способом зберігання грошей – у звичайних скляних банках в городі.



