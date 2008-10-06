Третьяков: НУ-НС може відновити демкоаліцію

Народний депутат з фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Олександр Третьяков вважає, що в умовах економічної кризи, що розвивається в країні, безпрецедентного зростання інфляції і падіння фондових ринків у всьому світі дострокові парламентські вибори є крайнім заходом. Про це він заявив журналістам, повідомляє прес-служба нардепа.

«Витрачати час на з`ясування відносин політиками – це означає шкодити державі, її економіці і залишати країну наодинці із зовнішніми викликами, - відзначив Третьяков. – Тому, солідаризуючись із Президентом, я закликаю підтримати виборців, які хочуть відновлення демкоаліції».

На запитання журналістів, чи означає позиція Третьякова повернення народних депутатів від НУ-НС в коаліцію з БЮТ, він відзначив: «Вважаю, що статус-кво станом на 2 вересня 2008 року вже відновлено, що підтвердила також і Юлія Тимошенко. Залишилося скликати засідання фракції НУ-НС і ухвалити це важливе рішення про відновлення демкоаліції».

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