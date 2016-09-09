МЗС розцінює перебування Шойгу в Криму як відверте нехтування державним суверенітетом України
Міністерство закордонних справ України розцінює перебування міністра оборони Росії Сергія Шойгу на території Автономної Республіки Крим та Севастополя як відверте нехтування державним суверенітетом України.
Про це йдеться у коментарі МЗС, текст якого передано УНІАН.
«У зв’язку з черговим неузгодженим з українською стороною перебуванням 9 вересня на тимчасово окупованій території АР Крим та м.Севастополь міністра оборони Російської Федерації С.Шойгу російському зовнішньополітичному відомству надіслано ноту протесту», - йдеться у повідомленні.
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У відомстві наголосили, що перебування Шойгу на тимчасово окупованій території Криму є відвертим нехтуванням з боку російської влади державним суверенітетом України, свідченням порушення з боку Російської Федерації Статуту ООН, принципів і норм міжнародного права, свідомого ігнорування цією країною своїх міжнародних зобов’язань.
«Вся відповідальність за ці та інші порушення покладається на Російську Федерацію як державу-окупанта відповідно до норм міжнародного права, її посадових осіб, а також незаконні «органи кримської влади» та їхніх представників, які ухвалюють незаконні рішення та вчиняють протиправні дії», - додали в МЗС України.
Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Росії Шойгу прибув у п'ятницю до окупованого Криму, де відбувається один із ключових етапів стратегічних командно-штабних навчань Збройних сил РФ «Кавказ-2016».