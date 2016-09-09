МЗС розцінює перебування Шойгу в Криму як відверте нехтування державним суверенітетом України

Про це йдеться у коментарі МЗС, текст якого передано УНІАН.

«У зв’язку з черговим неузгодженим з українською стороною перебуванням 9 вересня на тимчасово окупованій території АР Крим та м.Севастополь міністра оборони Російської Федерації С.Шойгу російському зовнішньополітичному відомству надіслано ноту протесту», - йдеться у повідомленні.

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У відомстві наголосили, що перебування Шойгу на тимчасово окупованій території Криму є відвертим нехтуванням з боку російської влади державним суверенітетом України, свідченням порушення з боку Російської Федерації Статуту ООН, принципів і норм міжнародного права, свідомого ігнорування цією країною своїх міжнародних зобов’язань.

«Вся відповідальність за ці та інші порушення покладається на Російську Федерацію як державу-окупанта відповідно до норм міжнародного права, її посадових осіб, а також незаконні «органи кримської влади» та їхніх представників, які ухвалюють незаконні рішення та вчиняють протиправні дії», - додали в МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Росії Шойгу прибув у п'ятницю до окупованого Криму, де відбувається один із ключових етапів стратегічних командно-штабних навчань Збройних сил РФ «Кавказ-2016».