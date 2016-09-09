Міністр оборони РФ прибув до окупованого Криму на навчання "Кавказ-2016"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міноборони РФ.

"Глава військового відомства особисто проінспектує дії штабів і військ у ході стратегічних навчань "Кавказ-2016", - йдеться в повідомленні.

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Передбачається, що на полігоні "Опук" у рамках навчань буде відпрацьовано дії міжвидового угруповання військ із відбиття нападу умовного противника. При цьому в ході цього етапу маневрів буде задіяно всі види військ, залучені до навчань.

Напередодні екіпажі винищувачів Су-27 Південного військового округу РФ відпрацювали застосування авіаційних засобів ураження наземних цілей, що позначають об'єкти умовного противника на полігоні в Криму.

Льотний склад відпрацював застосування некерованих авіаційних ракет та авіабомб масою 250 кг по наземних цілях, влучивши в усі мішені на полігоні. Всього в польотах було задіяно до 10 екіпажів винищувачів Су-27 Південного військового округу РФ.

Навчання "Кавказ-2016" проводяться на території ПВО РФ відповідно до плану підготовки Збройних сил РФ у період із 5 до 10 вересня під керівництвом начальника Генерального штабу ЗС РФ - першого заступника міністра оборони Росії генерала армії Валерія Герасимова.