Нардеп: рішення депутатів Херсонської облради про відставку голови - незаконне

Путілов, народні депутати України Валерій Карпунцов, Павло Різаненко, Юрій Соловей та голова фракції ПП “БПП “Солідарність” у обласній раді Марина Чернишова провели брифінг з приводу подій в обласній раді, повідомляє прес-служба органу місцевого самоврядування.

"Була спроба у незаконний спосіб змістити керівництво обласної ради. Ніхто не відмовляє депутатам вносити у порядок денний сесії ті чи інші проекти рішень. Але все це повинно відбуватися згідно закону про місцеве самоврядування та Регламенту", - заявив Різаненко.

За його словами, повинна бути дотримана процедура винесення проекту рішення на сесію, чого не було в даному випадку. Це й реєстрація проекту, обговорення в комісіях, на Президії і затвердження на сесії.

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"У депутатів був час зробити все по закону. Це була чергова сесія. Вчора на Президії був затверджений проект порядку денного у тому вигляді, який був запропонований головою сьогодні на сесію. Те, що пропонували депутати, виходило за межі закону. Саме тому голова обласної ради був зобов’язаний діяти за законом та Регламентом і не пішов на злочин. Повторюю: ніхто не відмовляє в праві депутатам зареєструвати проект рішення, одною третиною скликати позачергову або чергову сесію і розглянуте всі питання, які вони бажають розглянути. Після того, як депутати не змогли затвердити порядок денний, сесія була закрита, що відповідає Регламенту”, – коментує Різаненко.

Далі про події: "Але після цього частина депутатів зібралася і проголосувала за начебто продовження сесії. Це все виходить за межі закону про самоврядування. Сьогодні я та народний депутат Юрій Соловей зустрічалися з начальником СБУ у Херсонській області та працівником прокуратури. Ми повідомили про спробу скоєння злочину, який може кваліфікуватися, як незаконне привласнення владних повноважень та повалення конституційного ладу. Правоохоронці повинні надати кваліфікацію. Нам повідомили, що здійснюється оперативне документування подій", – повідомив нардеп.

Різаненко нагадав, що у 2014 році, коли місцеві ради виходили за межі Конституції, "ми побачили чим це все закінчилося. Це був дуже дорогий урок, за який заплатили тисячами життів".

"Тому це повинно бути зупинено. Ми з колегами ініціюємо зустріч з Президентом і будемо доповідати з приводу того, що відбувається", - каже нардеп Різаненко.