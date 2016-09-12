"Безвізова епопея" для українців може завершитися до листопада - Клімкін

Про це повідомляє DW з посиланням на Die Welt.

"Я очікую, що ще в цьому місяці або у жовтні Європарламент проголосує за безвізовий режим і ми отримаємо позитивне рішення ЄС до листопада. Ми довели, що справді провели всі реформи, що зазначалися як передумова для безвізового режиму", - зазначив міністр і додав, що в сфері боротьби з корупцією в Україні щоденно здійснюються затримання і наступним кроком буде притягнення винних до суду.

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Відповідаючи на запитання щодо шляхів виходу з "глухого кута" у процесі врегулювання конфлікту на Донбасі, Клімкін зазначив, що це неможливо без політичного тиску на Росію з боку ЄС та "всього цивілізованого світу". "Тому важливо, щоби санкції залишалися в силі, поки ми не побачимо справжнього результату імплементації мінських угод", - сказав міністр.

У відповідь на запитання, чи боїться Клімкін імовірного послаблення санкцій ЄС проти Росії наступного року, міністр відповів, що відвернення від політики солідарності з Україною "матиме негативні наслідки для самоусвідомлення ЄС". Водночас він розкритикував політику Євросоюзу щодо Москви, назвавши проблемою "відсутність єдиної стратегії та спільної політичної волі" в цьому питанні всередині Євросоюзу.

Клімкін додав, що Україна потребує від Заходу озброєнь оборонного характеру та засобів зв'язку задля стримування загострення ситуації на Донбасі та "щоб Росія залишалася на кордоні" з нині непідконтрольними Києву регіонами Сходу України.