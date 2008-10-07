Вінський думає, що Литвина даремно випхнули

Міністр транспорту та зв’язку Йосип ВІНСЬКИЙ вважає неправильним, що Блок Литвина "випхнули з переговорного процесу" щодо створення коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Фастові Київської області.

«Я переконаний, що формат (коаліції) має бути чіткий, має бути стійка коаліція з 245-246 голосами. Це, можливо, БЮТ, НУ-НС і Блок Литвин. Я не розділяю позицію, коли ЛИТВИНА випхнули з переговорного процесу», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

За словами міністра, коаліція у нинішньому форматі не є ефективною для роботи у Верховній Раді та прийняття необхідних законів. Він вважає, що через такий формат коаліції страждають навіть аполітичні законопроекти, такі як закон про морські порти, Повітряний кодекс, закон про реформування «Укрзалізниці» та інші.

Також міністр проти проведення дострокових виборів до парламенту. «Більше того, я пророкую, що якщо будуть дострокові вибори, то все одно коаліція буде в такому самому форматі, то навіщо йти на вибори», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.