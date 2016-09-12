Україну виштовхують з участі навіть у сінях G20 та "нормандської четвірки" - Безсмертний

Про це заявив надзвичайний і повноважний посол, екс-представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний, передає 112 Україна.

"Україну виштовхують з участі навіть у сінях G20, "нормандської четвірки". Після цього Росія виступає категорично проти цієї участі. Після цього оголошується можливість індивідуальних зустрічей між Путіним і канцлером, двома президентами. Тут є один нюанс, на який обов'язково треба звернути увагу. Україну не пустили, а Росію, яку насправді там не треба було приймати, вона з'явилася. У результаті весь саміт (у Китаї - Ред.) інформаційно спрацював проти України. І фраза Путіна свідчить про те, що він досяг своєї мети цим "шарпанням", а європейці і США фактично отримали гол", - вважає Безсмертний.

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Він наголосив, що Україна повинна була бути присутньою на саміті "Великої двадцятки". "Абсолютно очевидно, що "крива качка" не впливає на ситуацію. При цій ситуації ми маємо аналогію з Росією. Незважаючи на ситуацію, яка склалася, Україна повинна бути запрошена до Пекіна", - наголосив Безсмертний.

Раніше УНІАН повідомляв, що на саміті G20 прийняли підсумкове комюніке: про зростання світової економіки, боротьби з корупцією та наслідки Brexit.