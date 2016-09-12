ЦВК зареєструвала народного депутата Даніліна замість Сторожука, який став заступником Луценка

Як повідомили у прес-службі ЦВК, член політичної партії "Народний фронт" Данілін, 1983 року народження, включений до виборчого списку цієї партії під № 79.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 6 вересня своєю постановою достроково припинила повноваження народного депутата України Дмитра Сторожука у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.

Сторожук був обраний народним депутатом на позачергових виборах 26 жовтня 2014 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Народний фронт". У травні генеральний прокурор Юрій Луценко призначив Сторожука своїм першим заступником. Проект постанови про дострокове припинення депутатських повноважень Сторожука було зареєстровано у ВР 6 липня.

Як відомо, народні депутати не можуть поєднувати, відповідно до Конституції та законодавства, депутатські повноваження з роботою у виконавчих структурах влади, а також займати інші посади.