ЦВК зареєструвала народного депутата Даніліна замість Сторожука, який став заступником Луценка
Центральна виборча комісія 12 вересня визнала обраним та зареєструвала народного депутата України Владислава Даніліна замість Дмитра Сторожука, який склав депутатські повноваження.
Як повідомили у прес-службі ЦВК, член політичної партії "Народний фронт" Данілін, 1983 року народження, включений до виборчого списку цієї партії під № 79.
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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 6 вересня своєю постановою достроково припинила повноваження народного депутата України Дмитра Сторожука у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.
Сторожук був обраний народним депутатом на позачергових виборах 26 жовтня 2014 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Народний фронт". У травні генеральний прокурор Юрій Луценко призначив Сторожука своїм першим заступником. Проект постанови про дострокове припинення депутатських повноважень Сторожука було зареєстровано у ВР 6 липня.
Як відомо, народні депутати не можуть поєднувати, відповідно до Конституції та законодавства, депутатські повноваження з роботою у виконавчих структурах влади, а також займати інші посади.