У МЗС розповіли, за яких умов може відбутися зустріч Порошенка з Путіним

Про це в інтерв'ю ТСН заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, відповідаючи на запитання, чи відбудеться зустріч Порошенка з Путіним.

"Але щоб вийти на цю зустріч, нам потрібно побачити від Росії хоча б якісь кроки, що вони готові йти вперед. І такими кроками для нас будуть - реальне припинити вогонь, відвести свої сили та впустити ОБСЄ", - розповів очільник МЗС.

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При цьому він додав, що складно уявляє собі таку зустріч в Україні, це може бути Берлін, Париж.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що йому "доведеться спілкуватися" з президентом України Петром Порошенком у рамках "нормандського формату".