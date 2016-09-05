Путін заявив, що йому "доведеться спілкуватися" з Порошенком у рамках "нормандського формату"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав журналістам у Китаї за підсумками саміту «Великої двадцятки».

«Що стосується «нормандського формату». Добре це чи погано, але іншого варіанту хоча б зробити спроби врегулювання (ситуації на Донбасі) немає. І тому, звичайно, Росія цей формат буде підтримувати», - сказав Путін.

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Відповідаючи на питання, чи буде він спілкуватися з Порошенком, Путін сказав: «Напевно, куди подітися, доведеться спілкуватися».

«Але я сказав і федеральному канцлеру, і президенту Франції, що питання не в тому, щоб зустрічатися чи не зустрічатися. Питання в тому, щоб ці наші зустрічі вели до якогось позитивного руху вперед на шляху врегулювання. Я вважаю, що просто безглуздо відзначатися самим фактом зустрічей. У мене склалося враження, що просто так зустрічатися заради зустрічей ніхто й не хоче. Можливо, крім самого Порошенка. Я не знаю, я з ним вже давно не розмовляв», - сказав він.

Путін заявив, що спочатку планувалася зустріч у Китаї з очільниками Франції і Німеччини у тристоронньому форматі, але цього не сталося, тому що канцлер ФРН Ангела Меркель займалася внутрішньополітичними питаннями.

«Ми збиралися зустрітися втрьох за їх ініціативою, за їх же ініціативою зустрілися в двосторонньому форматі. Пов'язано це було з тим, що пані федеральний канцлер повинна була в цей час займатися питаннями внутрішньополітичного характеру: як ви знаєте, там вибори в одній із земель проходили, і вона просто в цей момент була зайнята. Тому ми спочатку почали з президентом Франції, а коли закінчили, пані федеральний канцлер підійшла. Так, ми говорили в основному про українську кризу», - сказав Путін.

Крім того, він повідомив, що в ході зустрічі з президентом США Бараком Обамою обговорив розв’язання ситуації в Україні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 вересня, Олланд заявив, що чотиристоронні переговори в «нормандському форматі» можуть відбутися у найближчі тижні.

Раніше в Кремлі заявляли, що "Росія після подій в Криму повністю відмовилися розглядати перспективу зустрічі в" нормандському форматі "за участю президента України Петром Порошенко".