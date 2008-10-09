У ЄЦ бояться, що Тимошенко ударить у спину простому українцеві

Народний депутат, лідер "Єдиного Центру" Ігор КРІЛЬ заявляє, що уряд має всі повноваження для впливу на соціально-економічну ситуацію в країні, "тому спекуляції БЮТ на цю тему – це спроба уряду «умити руки» і зняти із себе відповідальність за економічні поразки».

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Єдиного Центру", так І.КРІЛЬ прокоментував заяви представників БЮТ про відсутність повноважень Кабміну у виборчий період.

На думку І.КРІЛЯ, незважаючи на розпад коаліції і розпуск Верховної Ради, в уряду залишаються всі повноваження, він не став «в.о.», а зберігає статус повноцінного Кабінету міністрів. «Попри всі панічні заяви БЮТ, - підкреслив політик, - уряд зобов‘язаний працювати аж до формування нового коаліційного уряду після виборів».

«Розписуватися у власній безпомічності у кризовий період – це удар у спину простому українцеві, за якого на кожному кроці розписується уряд», - заявив І.КРІЛЬ. На думку голови "Єдиного Центру", в складний для країни час «уряд повинен не перекладати відповідальність на інших, а працювати».