Порошенко озвучив нові терміни отримання безвізового режиму з ЄС

Про це він сказав під час церемонії відкриття новозбудованого дитсадка в селищі Ювілейне Дніпропетровської області.

"І вже за декілька тижнів, я сподіваюсь, у жовтні, у нас буде безвізовий режим (з ЄС – УНІАН)", - заявив Порошенко.

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Раніше Порошенко висловив впевненість у тому, що Україна восени отримає безвізовий режим з ЄС.

"Я впевнений в тому, що ми переможемо, я впевнений в тому, що ми змінимо країну, я впевнений в тому, що ми восени отримаємо безвізовий режим (з ЄС – УНІАН)", - сказав він.