Порошенко озвучив нові терміни отримання безвізового режиму з ЄС
14:30, 13 вересня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко сподівається, що Україна в жовтні отримає безвізовий режим з Євросоюзом.
REUTERS
Про це він сказав під час церемонії відкриття новозбудованого дитсадка в селищі Ювілейне Дніпропетровської області.
"І вже за декілька тижнів, я сподіваюсь, у жовтні, у нас буде безвізовий режим (з ЄС – УНІАН)", - заявив Порошенко.
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Раніше Порошенко висловив впевненість у тому, що Україна восени отримає безвізовий режим з ЄС.
"Я впевнений в тому, що ми переможемо, я впевнений в тому, що ми змінимо країну, я впевнений в тому, що ми восени отримаємо безвізовий режим (з ЄС – УНІАН)", - сказав він.
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