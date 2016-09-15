Закон про визначення російських телепередач неєвропейськими вступив у силу

Закон опубліковано у "Голосі України" за 14 вересня №174.

Метою закону є збільшення частки українського і реально європейського продукту.

Зокрема, закон передбачає вилучення російського аудіовізуального продукту з квоти європейського на телебаченні і радіо. При цьому супутникового мовлення це не стосується.

Читайте такожПорошенко підписав закон про визначення російських телепередач неєвропейськими"Ліцензіати (крім супутникового мовлення) у проміжках часу між 07.00 та 23.00 повинні дотримуватися таких пропорцій між українськими та іноземними передачами: передачі європейського виробництва, а також США і Канади повинні становити щонайменше 70 % загального тижневого обсягу мовлення, в тому числі щонайменше 50 % загального тижневого обсягу мовлення - передачі українського виробництва. У радіопрограмах музичні твори українських авторів і виконавців повинні становити щонайменше 50 % загального щотижневого обсягу мовлення", - йдеться в документі.

Передачею європейського виробництва вважається передача, створена однією або кількома юридичними особами-резидентами країн, які ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне мовлення.

Крім того, до таких передач належать ті, які виготовлені за замовленням юридичних осіб-резидентів країн, які ратифікували конвенцію за умови, що безпосереднім виробником такої передачі також є особа-резидент таких країн.