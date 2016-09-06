Голова профільного комітету ВР закликала Порошенка підписати закон про визначення російських телепередач неєвропейськими

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"За мотивами звернення Президента Петро Порошенко - важливо приділити увагу гуманітарній політиці і відзначити прийнятий закон про збільшення частки пісень українською мовою. Дякую за заклик зробити теж саме на телебаченні. Зробимо. Проект готовий. Але дуже хочу попросити підписати нарешті давно прийнятий закон про виведення російського інформаційного продукту з квоти європейського, аби збільшити частку українського і реально європейського продукту", - написала Сюмар.

Читайте такожСюмар сподівається, що Порошенко все ж підпише закон про визначення російських телепередач неєвропейськими

За її інформацією, цей закон "дуже довго лежить під сукном в Адміністрації без підпису" через прохання деяких телеканалів, що "полюбляють концерти Баскова і Кобзона".

"Думаю, Україна дорожча від ідеологічних бачень деяких керівників ніби то українських телеканалів. Сподіваюсь, що Президент зверне увагу і підпише закон, який сьогодні має статус "в ігнорі", - написала Сюмар.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 17 травня ухвалила закон про внесення змін до Закону "Про телебачення і радіомовлення" (щодо визначення передач європейського виробництва) (№2766).

У статті 28 Закону "Про телебачення і радіомовлення" встановлюється, що ліцензіати (крім супутникового мовлення) у проміжках часу між 07.00 та 23.00 повинні дотримуватися таких пропорцій між українськими та іноземними передачами: передачі європейського виробництва, а також США та Канади повинні становити не менше 70% загального тижневого обсягу мовлення, у тому числі не менше 50% загального тижневого обсягу мовлення – передачі українського виробництва (раніше йшлося про не менше 80% для програм європейського виробництва); у радіопрограмах музичні твори українських авторів і виконавців повинні становити не менше 50% загального щотижневого обсягу мовлення.

Водночас, у разі якщо передача створена на замовлення або за участю однієї або декількох юридичних осіб-резидентів держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором та/або державою-окупантом, така передача не може вважатися передачею європейського чи українського виробництва.