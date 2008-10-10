У Тимошенко - «просто катастрофічний грип»

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО захворіла на грип. Про це в ефірі “5 каналу” повідомив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

"Температура під 40. Грип надзвичайно серйозний. Я декілька разів з нею говорив, навіть голосу її не чув", - цитує лідера фракції “Українська правда”.

На запитання, чи госпіталізовано Ю.ТИМОШЕНКО, І.КИРИЛЕНКО відповів: "Думаю, (лікується) в домашніх умовах, але я чув по розмові, що біля неї навіть лікар був. Грип просто катастрофічний".

Він також підтвердив, що через хворобу Ю.ТИМОШЕНКО довелося відкласти засідання фракції БЮТ, що планувалося на вечір четверга.