У Тимошенко - «просто катастрофічний грип»
08:05, 10 жовтня 2008Політика
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Кириленко: біля прем’єра навіть лікар був
Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО захворіла на грип. Про це в ефірі “5 каналу” повідомив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.
"Температура під 40. Грип надзвичайно серйозний. Я декілька разів з нею говорив, навіть голосу її не чув", - цитує лідера фракції “Українська правда”.
На запитання, чи госпіталізовано Ю.ТИМОШЕНКО, І.КИРИЛЕНКО відповів: "Думаю, (лікується) в домашніх умовах, але я чув по розмові, що біля неї навіть лікар був. Грип просто катастрофічний".
Він також підтвердив, що через хворобу Ю.ТИМОШЕНКО довелося відкласти засідання фракції БЮТ, що планувалося на вечір четверга.
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