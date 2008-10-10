Богатирьова їде до Бішкеку на саміт СНД

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА 10 жовтня візьме участь у засіданні Ради глав держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (м. Бішкек, Киргизька Республіка).

Про це УНІАН повідомили в Апараті РНБО, підкресливши, що відповідні повноваження надані Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

За даними РНБО, порядок денний засідання Ради глав держав СНД передбачає розгляд низки практичних питань багатостороннього співробітництва.

На засіданні планується обговорити проект Стратегії економічного розвитку СНД до 2020 року, у розробці якого активну участь брала Україна.

Крім того, важливими для української сторони є питання співробітництва в галузі енергетики, протидії незаконній міграції, а також інституційного удосконалення Співдружності, відзначили в РНБО.