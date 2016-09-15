Аваков пов'язав заяву про відкриття проти нього справи з початком нового політичного сезону

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв'ю журналістам в Києві після презентації концепції реформування Державної служби з надзвичайних ситуацій.

“Інформаційна хвиля, про яку ви кажете, пішла не після заяви генерального прокурора, а дещо раніше — тому що розпочався політичний сезон”, - сказав Аваков.

Він додав, що є «достатньо досвідченим та міцним політиком, щоб реагувати на хвилю».

«Тому я не сильно хвилююсь, коли мені кажуть про відкриття кримінальної справи за подіями 2001-2003 років…, але нічого не сталося», - сказав міністр.

Саме тому, за словами Авакова, він спокійно реагує на такі заяві.

Як зауважив міністр, «чим голосніше лунають звинувачення, тим голосніше повинні звучати результати».

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Аваков впевнений, що після перевірки прокурор або слідчий має сказати: “А справи-то немає, а перевірка показала що все пшик”.

Аваков зазначив, що відкриття кримінального провадження за заявою громадянина — це «нормальна процедура, в нормальній демократичній країні, яку ми будуємо».

«Я не знаю кримінальної справи, яка відкрита проти мене Це фігура мови, і той, хто вживає таку фігуру мови, нехай її коментує», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ відкрила кримінальне провадження проти Авакова.

14 вересня перший заступник генерального прокурора Дмитро Сторожук повідомив, що в заяві Центру протидії корупції стосовно Авакова йдеться про факт 15-річної давнини щодо правомірності виділення земельної ділянки. За словами Сторожука, справу направлено до НАБУ, де після перевірки буде закрито за відсутністю складу злочину.

Водночас 14 вересня у Національному антикорупційному бюро України поінформували, що Генпрокуратура України 2 липня внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості «щодо ймовірно протиправних дій (незаконного відчуження земельної ділянки площею 18,1465 га) із боку службових осіб Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області та АТ «Інвестор».

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Кримінальне провадження було зареєстроване за заявою виконавчого директора ГО «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 14 липня матеріали цього провадження були передані до НАБУ. В бюро наголосили, що досудове слідство за вказаними фактами, в тому числі й прийняття рішення про його завершення, належить до компетенції детективів НАБУ.