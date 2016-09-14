У ГПУ розповіли, про що йшлося у заяві на Авакова

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив перший заступник генерального прокурора України Дмитро Сторожук.

Також він підкреслив, що кримінального провадження стосовно Авакова немає, а є перевірка за фактом заяви.

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"Немає кримінального провадження стосовно Арсена Авакова. Є рішення суду на підставі звернення Центру протидії корупції. Суд зобов'язав Генпрокуратуру для перевірки відкрити кримінальне провадження, і в рамках підслідності справу направлено в Національне антикорупційне бюро, де після перевірки буде закрито за відсутністю складу злочину", - сказав Сторожук.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня Луценко заявив про відкриття кримінальної справи проти Авакова після звернення голови ГО "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна.

Раніше Шабунін заявив, що Аваков не повідомив про конфлікт інтересів у розслідуванні щодо народного депутата Ігоря Котвіцького, яке веде МВС, що і стало підставою для прохання призначити службове розслідування стосовно чиновника.