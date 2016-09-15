Янукович посмілішав і закликав ЄС ввести санкції проти чинної влади України

"Після рішення суду Раді ЄС слід визнати свої помилки і скасувати ці санкції. І якщо Рада ЄС справді має на меті підтримати верховенство права в Україні, то вона введе санкції проти високопоставлених злочинців у нинішній українській владі. Ось проти них санкції ЄС відмінно спрацюють, і в Україну можна буде повернути багато вкрадених грошей, і кредити МВФ будуть не потрібні", — зявив Янукович в інтерв'ю РИА Новости.

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Янукович, вочевидь, мав намір зайнятися "політичним врегулюванням кризи в Україні" і поскаржився, що ЄС санкціями "фактично закрив йому доступ".

"Вони обґрунтували санкції "підтримкою верховенства права" і "захистом прав людини в Україні". Але з тих пір ситуація в Україні постійно погіршується. Нинішня українська влада порушує базові права людини, а про верховенство права в Україні зовсім забули. І в цьому велика частка провини політиків ЄС", — сказав Янукович.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 15 вересня, загальний суд Євросоюзу визнав неправомочним рішення ЄС застосувати санкції проти Януковича, його сина Олександра і екс-глави Адміністрації президента Андрія Клюєва на період з 6 березня 2014 року по 5 березня 2015 року, але правомочним - на період з 6 березня 2015 року по 6 березня 2016 року.