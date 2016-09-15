Як Путін та Медведєв відвідали окупований Крим (фоторепортаж)

19:45, 15 вересня 2016
Політика
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Президент Росії Володимир Путін та прем'єр РФ Дмитро Медведєв прибули до окупованого Криму.

Там вони провели засідання президії Державної ради РФ "з питань розвитку транспортної системи півдня країни" та ознайомилися з ходом будівництва Керченського мосту.

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Путін назвав будівництво мосту через Керченську протоку в окупований Крим "загальнонаціональним проектом".

МЗС України вже заявило, що направить зовнішньополітичному відомству РФ ноту протесту у зв’язку з відвіданням президентом та прем’єр-міністром Росії Володимиром Путіним і Дмитром Медведєвим анексованого Криму.

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