Як Путін та Медведєв відвідали окупований Крим (фоторепортаж)
19:45, 15 вересня 2016Політика
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Президент Росії Володимир Путін та прем'єр РФ Дмитро Медведєв прибули до окупованого Криму.
Там вони провели засідання президії Державної ради РФ "з питань розвитку транспортної системи півдня країни" та ознайомилися з ходом будівництва Керченського мосту.
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Путін назвав будівництво мосту через Керченську протоку в окупований Крим "загальнонаціональним проектом".
МЗС України вже заявило, що направить зовнішньополітичному відомству РФ ноту протесту у зв’язку з відвіданням президентом та прем’єр-міністром Росії Володимиром Путіним і Дмитром Медведєвим анексованого Криму.
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