Візит окупантів до Криму: МЗС назвало "нікчемною" поїздку Путіна та Медведєва до анексованого півострова

Про це в коментарі УНІАН сказала речниця МЗС України Мар’яна Беца.

«Російському зовнішньополітичному відомству буде направлено сьогодні відповідну ноту протесту. Ми реагуємо на кожний випадок несанкціонованого в’їзду на територію Криму без згоди української сторони як російського керівництва, так і будь-яких інших іноземних громадян»,- сказала Беца.

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Вона заявила, що МЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку з неузгодженим черговим візитом найвищого керівництва Росії до Криму.

За її словами, чергове відвідання посадовими особами РФ Автономної Республіки Крим свідчить про триваюче нехтування російською стороною Статуту ООН, законодавства України, а також резолюції Генеральної асамблеї ООН від 27 березня 2014 року, яка підтвердила територіальну цілісність України.

"Будь-які спроби російських посадовців інтерпретувати подібні поїздки, так звані візити в Україну як внутрішньодержавні поїздки є нікчемними з точки зору права", – наголосила Беца.

Як повідомляв УНІАН, Путін та Медведєв перебувають сьогодні, 15 вересня, в окупованому Росією Криму.