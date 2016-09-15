Тема дня 15 вересня: Українське питання на Генасамблеї ООН (відео)

Підтеми:

1. Головні теми Генасамблеї

Якими будуть головні теми Генасамблеї ООН і яке місце серед цих тем займатиме Україна? Чому?

2. Стратегія України

Постійний представник України Володимир Єльченко нещодавно натякнув на нову тактику нашої країни в ООН (як на Генасамблеї, так і у Раді Безпеки). Вона полягатиме в тому, щоб піднімати українські питання, дотичні до головних тем, на усіх комітетах в структурі ООН. Чи, на вашу думку, це може бути успішною стратегією? Чому?

Чи сприятимуть цьому зустрічі, які проведе президент Україні на майданчику Генасамблеї з лідерами країн наших західних партнерів?

3. Нова жорстка резолюція

Крім того, за словами пана Єльченка, для розгляду на Генасамблеї ООН було підготовлено нову жорстку резолюцію, в якій є такі слова як «окупація» та «анексія». Яка вірогідність того, що резолюція буде підтримана?

4. Реформа структур ООН

Так ми приходимо до висновку, що без реформування структур ООН, Росія буде чинити перепони будь-яким рішенням щодо України. На вашу думку, наскільки члени ООН розуміють цю проблему? Чи дочекаємося ми реформ в ООН? Якими вони повинні бути?