Глава МЗС Данії: шлях України до Європи відкритий

Таку думку глава данського зовнішньополітичного відомства висловив під час відкриття 13-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві.

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"Я вважаю, що кожна країна, велика та мала, повинна мати право обирати своє власне майбутнє. І тепер для України шлях в напрямку Європи є відкритим. Але це ніколи не було легко", - заявив Йєнсен і додав, що Європа на цій непростій дорозі повинна допомагати українському народу.

Також глава МЗС Данії зауважив, що його країна та ЄС висловлюють рішучу підтримку Україні у зв'язку з російською агресією на сході країни та у Криму, а також у зв'язку з прагненнями українців до тіснішої економічної інтеграції з Євросоюзом.

Крім того, міністр запевнив, що "ми зберігатимемо Україну на верхівці порядку денного ЄС".

Також Йєнсен визнав, що в Україні існують величезні проблеми через конфлікт на Донбасі, але це не повинно використовуватись для виправдання у питанні проведення реформ.

Міністр заявив, що Данія і надалі підтримуватиме Україну у реформуванні країни.

"Ми збільшили фінансову підтримку. Ми поставили питання (України) на порядок денний міністрів закордонних справ ЄС, і ми наполегливо закликаємо ЄС та країни-члени робити більше, робити краще і координувати краще (зусилля)", - відзначив Йєнсен.

Разом з тим він визнав, що подолання корупції в Україні є найбільш складним та важливим напрямком у реалізації реформ.