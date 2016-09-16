Нардеп Ігор Луценко поскаржився на крадіжку мотоцикла і привітав "поліцейське начальство"

00:39, 16 вересня 2016
Політика
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Народний депутат Ігор Луценко заявив, що у нього вкрали мотоцикл біля під'їзду.

Фото УНИАН

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

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"Вітаю поліцейське начальство з черговим досягненням. Мотоцикл, який я 5 років ставив під під'їздом, вкрали, поки я їздив на Схід", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні автомобіль з нардепом Надією Савченко потрапив у ДТП.

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