Нардеп Ігор Луценко поскаржився на крадіжку мотоцикла і привітав "поліцейське начальство"

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

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"Вітаю поліцейське начальство з черговим досягненням. Мотоцикл, який я 5 років ставив під під'їздом, вкрали, поки я їздив на Схід", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні автомобіль з нардепом Надією Савченко потрапив у ДТП.