Ющенко сказав міністрам Тимошенко, що треба зібрати позачерговий Кабмін

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає за необхідне провести позачергове засідання Кабінету міністрів для розгляду ситуації у фінансово-економічній сфері країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК сьогодні на прес-конференції.

«Я думаю, вже на початку наступного тижня таке засідання має відбутися», - сказав А.ГОНЧАРУК.

За його словами, таку думку Президент висловив на зустрічі з керівництвом Національного банку України, міністрами економічного блоку уряду, а також керівниками найбільших комерційних банків країни.

А.ГОНЧАРУК підкреслив, що учасниками засідання було ухвалено рішення робити такі зустрічі постійними, з періодичністю в декілька днів.