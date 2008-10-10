Ющенко сказав міністрам Тимошенко, що треба зібрати позачерговий Кабмін
15:35, 10 жовтня 2008Політика
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Й якнайшвидше...
|Андрій ГОНЧАРУК
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК сьогодні на прес-конференції.
«Я думаю, вже на початку наступного тижня таке засідання має відбутися», - сказав А.ГОНЧАРУК.
За його словами, таку думку Президент висловив на зустрічі з керівництвом Національного банку України, міністрами економічного блоку уряду, а також керівниками найбільших комерційних банків країни.
А.ГОНЧАРУК підкреслив, що учасниками засідання було ухвалено рішення робити такі зустрічі постійними, з періодичністю в декілька днів.
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