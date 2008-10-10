Ющенко написав Тимошенко, навіщо потрібний позачерговий Кабмін

Кабінет міністрів зобов`язаний прийняти рішення про виділення коштів на проведення позачергових виборів до парламенту з резервного фонду бюджету.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про йдеться у листі Президента України Віктора ЮЩЕНКА до прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО. В.ЮЩЕНКО наголошує, що за інформацією, отриманою від Центральної виборчої комісії України, на заходи з підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 7 грудня 2008 року необхідно 417,5 млн. гривень.

Зазначені кошти не можуть бути виділені Верховною Радою України шляхом внесення відповідних змін до закону про Державний бюджет України на 2008 рік з огляду на дострокове припинення її повноважень.

Отже, наголошує В.ЮЩЕНКО, з метою реалізації положень Конституції України, які передбачають, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, який здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування, народне волевиявлення здійснюється через вибори, Кабінет Міністрів України зобов`язаний прийняти рішення про виділення коштів на організацію та проведення вказаних позачергових виборів до парламенту з резервного фонду бюджету України, який саме й сформований для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету.

З огляду на викладене глава держави просить прем`єр-міністра скликати на 11 жовтня 2008 року позачергове засідання Кабінету міністрів України та винести на його розгляд проект розпорядження, що передбачатиме виділення з резервного фонду бюджету України 417,5 млн. грн., які необхідні для проведення 7 грудня 2008 року позачергових виборів до Верховної Ради України.