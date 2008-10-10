Портнов: вибори будуть тоді, коли скаже БЮТ

Народний депутат України Андрій ПОРТНОВ (фракція БЮТ) заявляє, що парламентські вибори пройдуть тоді, коли цього захоче Блок Юлії Тимошенко, і сподівається, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО добровільно подасть у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

«Будуть тоді парламентські вибори, коли БЮТ цього захоче. Поки що БЮТ з цим не визначився, парламентські вибори в країні, я думаю, не вдасться (провести)», - заявив А.ПОРТНОВ.

Він також зазначив, що сподівається на те, що В.ЮЩЕНКО добровільно подасть у відставку і тоді можна буде провести одночасно вибори до ВР і Президента.

«Йдеться про те, щоб президентські вибори відбулися разом з парламентськими, але тільки шляхом добровільної відставки Президента – через його вільне волевиявлення. Моя позиція не змінюється: я впевнений, що Президент подасть у відставку», - сказав А.ПОРТНОВ.