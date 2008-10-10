Тимошенко: дострокових виборів до Верховної Ради не буде (доповнено)

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО упевнена, що дострокових виборів до Верховної Ради України не буде. Про це вона заявила сьогодні в програмі "Шустер Live" на ТРК "Україна".

“Я упевнена в тому, що ніяких дострокових виборів не буде», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО. За її словами, для проведення дострокових виборів, тим більше цього року, не може бути створено необхідних умов. Перш за все, відзначила вона, згідно з Конституцією, дострокові вибори не можуть проводитися раніше, ніж через рік після попередніх, в бюджеті не передбачені кошти для проведення таких виборів, немає електронного реєстру виборців, і просто, за її словами, депутати не хочуть проведення таких виборів.

«Тому я упевнена, що дострокові вибори не відбудуться однозначно, і час це покаже», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр підкреслила, що проведення дострокових виборів небезпечне для України. «Якщо зараз розпустять парламент, то парламент (новий – УНІАН) можна буде побачити, приблизно, в березні. Це означає, що країна залишається без головного фінансового документа (бюджету - УНІАН) на 2009 рік, це означає, що ні зарплати, ні пенсії, ні бюджетні програми розвитку не зможуть бути профінансовані», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона відзначила, що Указ Президента про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів має символічний номер 911. «Це номер тривожної служби США, це той номер, який практично декларує біду, іноді і смерть, тому що по номеру 911 викликають службу невідкладної допомоги. Так от, цей указ практично і кидає країну у велику біду. І тому я вважаю, що дострокових виборів не буде і що політики знайдуть взаєморозуміння», - відзначила Ю.ТИМОШЕНКО.