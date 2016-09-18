Тука попередив організаторів "виборів" в Держдуму в окупованому Криму про їх кримінальне переслідування

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

"Серед міжнародних організацій, наскільки мені відомо, присутніх (спостерігачів) немає. Скажімо так, з якихось самодіяльних організацій, або ж громадських організацій, - у мене такої інформації зараз просто немає", – сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи все можливе зробила Україна для того, щоб "вибори" у Криму не відбулися, Тука сказав: "Чесно кажучи, я думаю, так. Тому що фізично перешкоджати цьому не ставили собі за мету".

Читайте такожПорошенко: "переможці" незаконних виборів до Держдуми РФ у Криму отримають "квиток до клубу санкцій"

"Ми попередили тих людей, які будуть приймати участь в організації заходів на території окупованого Криму про ймовірність юридичних наслідків таких дій. Оскільки більшість людей, які беруть участь в організації процедур і перебувають там, - вони громадяни України. Ми будемо ініціювати перед деякими відомствами України відкриття кримінальних справ", - повідомив чиновник.

Нагадаємо, сьогодні в Росії проходять вибори в Держдуму. При цьому вперше вони проходять і в окупованому Росією Криму, яка вважає його своєю складовою частиною. З 450 депутатів 225 будуть обрані за пропорційною системою, при цьому Крим також буде враховано при підрахунку результатів і розподілі мандатів. У свою чергу решта 225 парламентаріїв повинні бути обрані в одномандатних округах, 4 з яких знаходяться на окупованій території - 3 охоплюють так звану "Республіку Крим", ще 1 - "місто федерального значення Севастополь". Таким чином, більшість - 229 - депутатів Держдуми РФ будуть обраними нелегітимно.