У Європарламенті депутатам порадили не їхати на Донбас за два дні до офіційного візиту

Про це повідомила віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, візит депутатів Європарламенту - членів парламентського комітету асоціації, готувався ще з травня. Євродепутати самі висловили бажання відвідати не тільки Київ, але і Донбас.

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"І ось, за два дні до початку українська сторона отримала офіційний лист, що президент Європарламенту і всі голови політгруп і фракцій (так звана конференція керівників Європарламенту на чолі з президентом ЄП) обговорювала майбутній візит делегації своїх депутатів в Україну і прийняла рішення обмежити офіційну програму тільки Києвом через ситуацію з безпекою", - йдеться в повідомленні.

При цьому троє євродепутатів все ж вирішили поїхати на Донбас.

"У нас є великі питання до наших європейських колег: а як же ви наполягаєте на проведенні виборів на територіях, де вашим співробітникам небезпечно перебувати навіть годину? А як там будуть знаходитися спостерігачі, мовчу вже про безпеку виборчих дільниць...і взагалі, РФ ж гарантувала режим тиші...Очевидно, що це - подвійні стандарти, і ми будемо говорити про це на кожній міжнародній зустрічі", - додала Геращенко.