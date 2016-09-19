Командувач ВМС України їде до США на симпозіум, де зустрінеться із колегами з інших країн

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони України.

Згідно з повідомленням, 22-й Міжнародний симпозіум командувачів ВМС відбудеться 20-23 вересня у Ньюпорті (Сполучені Штати Америки).

Вже підтверджено участь близько 180 керівників ВМС та Берегової охорони із понад 120 країн світу.

Учасники заходу обговорять поточну ситуацію стосовно безпеки на морі в окремих регіонах, міжнародні норми і стандарти морської безпеки, а також роль кібербезпеки під час проведення спільних морських операцій.

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Крім того, за даними Міноборони, планується проведення двосторонніх зустрічей командувача українських ВМС з учасниками заходу, а саме: з командувачами країн Чорноморського та Середземноморського басейнів з метою обміну думками та з’ясування позиції сторін щодо перспективних напрямів військового співробітництва Військово-морських сил ЗСУ з країнами Чорноморського регіону, зокрема, з питань підвищення регіональної безпеки.

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В Міноборони також зазначили, що в умовах російської агресії співпраця з країнами Чорноморського регіону розглядається як додатковий ефективний механізм, спрямований на отримання консультативно-дорадчої, матеріально-технічної та інших видів допомоги, а також формування сприятливої політики щодо України.