Табачник побачив перші ознаки «диктатури Ющенка»

Народний депутат, член фракції Партії регіонів Дмитро ТАБАЧНИК вважає нереальним проведення 7 грудня дострокових парламентських виборів.

Про це він заявив сьогодні кореспонденту УНІАН.

«Про те, що вибори можуть відбудуться 7 грудня, може говорити лише людина безграмотна», - сказав він.

Д.ТАБАЧНИК нагадав, що 11 жовтня у зв`язку з рішенням Окружного адміністративного суду Києва, що зупинив указ Президента про розпуск парламенту, не відбулося засідання Центральної виборчої комісії і не було встановлено початок виборчої кампанії. «За 50 днів нереально провести виборчу кампанію», - сказав депутат.

Крім того, Д.ТАБАЧНИК зазначив, що сам указ глави держави є незаконним, оскільки Конституція чітко передбачає, що дострокові вибори не можуть бути оголошені, якщо Верховна Рада пропрацювала менше року. За словами народного депутата, таким чином, у Президента з`являється право розпустити парламент не раніше 23 листопада, оскільки саме рік тому цього дня відбулося перше засідання парламенту шостого скликання.

Також, сказав Д.ТАБАЧНИК, Конституція на створення коаліції відводить місяць, а офіційно про розпад коаліції було оголошено головою ВР 16 вересня. «Навіть якщо відштовхуватися від цієї норми, то право на розпуск Президент має не раніше 16 жовтня. Але Конституція і ЮЩЕНКО - речі з різних світів», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Коментуючи ситуацію, пов`язану з судовими засіданнями з приводу указу Президента про розпуск ВР, Д.ТАБАЧНИК зазначив, що дії глави держави і Секретаріату Президента свідчать про намір встановити «диктатуру ЮЩЕНКА».

«Сьогодні перші ознаки диктатури – зламати і підпорядкувати собі всю судову систему. Саме так поступали всі диктатори. Відбувається спроба залякати суддів і примусити їх танцювати під дудку Секретаріату Президента», - сказав він.

При цьому Д.ТАБАЧНИК зазначив, що всім потрібно пам`ятати, що рано чи пізно доведеться відповідати за незаконні дії.