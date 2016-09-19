Російські політологи розповіли, як зміниться політика Кремля щодо України після виборів (відео)

За даними системи "Вибори", після опрацювання 90% проколів партія Путіна - Медведєва "Єдина Росія" набрала більше 54%, друге та третє місто поділили КПРФ Геннадія Зюганова та ЛДПР Володимира Жириновського – у них по 13%, передає ТСН.

"Більшість буде поводитися абсолютно лояльно і по-конформістськи щодо тих політичних деректив, які надходять від виконавчої влади. Нічого не зміниться. Усе буде продовжуватися в тому ж ключі - рішення будуть ухвалюватися практично одноголосно. У мене виникає відчуття дежавю з роками моєї молодості на виборах до Верховної Ради СРСР", - повідомив керівник Центру українських досліджень Інституту Європи РАН Віктор Мироненко.

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На перший погляд російський парламент нового складу не зміниться. Проте в ситуації, коли вибори проходили за змішаною системою і в одномандатних округах перемогу отримала винятково партія влади, можна говорити, що Кремль ще більше посилив свій вплив у Думі.

"Вам звертати увагу на парламент взагалі не варто. Якщо з Путіним щось станеться, в Росії настане політична турбулентність. Тоді Державна дума може отримати якусь роль. Незалежно від її складу, поки Путін перебуває при владі, зміна одного складу Думи на інший важлива для України не більше, ніж заміна одного покійного лабрадора Коні на нового собаку в резиденції президента Росії. Ба більше, поки не вирішиться питання про послаблення санкцій проти Росії, Путін війни не розв'яже", - заявив Станіслав Бєлковський, російський політолог.

Таким чином, практично всі експерти, з якими вдалося поспілкуватися, визнають - очікувати українцям на зміну політики Росії через новий склад Думи не варто.