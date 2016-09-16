Депутати Європарламенту звернулися до Могеріні щодо оцінки ЄС російських виборів на території України

Про це йдеться у листі групи депутатів, текст якого переданий у п’ятницю власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.

"Ми звертаємося до Вас, щоб звернути Вашу увагу на так звані вибори до Державної думи Російської Федерації, які Москва збирається організувати в Криму, регіоні України, який у 2014 році був незаконно окупований і анексований Росією", - йдеться у листі.

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Депутати, зокрема, наголошують на незаконності виборів до Держдуми в українському Криму. "Ці "вибори" є ще одним цинічним актом порушення територіальної цілісності України. На нашу думку, цей крок Москви стане ще одним доказом необхідності підтримувати нашу політику санкцій по відношенню до певних осіб і суб'єктів Росії, які були введені у відповідь на окупацію Криму. Цим ми підтверджуємо, що ми повністю віддані політиці ЄС невизнання незаконної окупації і анексії Криму, регіону України, і це буде нашою позицією - невизнання в будь-якому випадку або формі тих людей, які будуть "обрані" в Криму. Ми сподіваємося, пані високий представник, що ця позиція буде належним чином відображена в вашійоцінці виборів в російську Думу", - наголосили підписанти.

Лист підписали 46 депутатів від різних політичних груп. Серед них, зокрема, віце-президент групи лібералів Пятрас Ауштрявічюс, лідер зелених Ребекка Хармс, впливові консерватори Чарльз Теннок, Анна Фотига та Марк Демесмакер та інші.