Чехія, Словаччина та Латвія відмінили транзитні візи для українців
Спрацювало рекомендаційне рішення Європарламенту
Уряди Чехії, Словаччини та Латвії прийняли рішення про відміну транзитних віз для громадян України, які мають дійсні візи чи дозволи на проживання у країнах-учасницях Шенгенської угоди, а також у Швейцарії та Ліхтенштейні.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, відповідне рішення прийнято у зв’язку із рекомендаційним рішенням Європарламенту 895/2006/ЕК від 14 червня 2006 року про запровадження спрощеної системи контролю на зовнішніх кордонах.
Запровадження безвізового транзитного перетину з Чеською Республікою починається з 1 вересня ц.р., зі Словацькою Республікою - з 1 жовтня ц.р., з Латвійською Республікою - з 1 грудня ц.р. Термін транзитного проїзду не може перевищувати 5 діб.