Чехія, Словаччина та Латвія відмінили транзитні візи для українців

Уряди Чехії, Словаччини та Латвії прийняли рішення про відміну транзитних віз для громадян України, які мають дійсні візи чи дозволи на проживання у країнах-учасницях Шенгенської угоди, а також у Швейцарії та Ліхтенштейні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, відповідне рішення прийнято у зв’язку із рекомендаційним рішенням Європарламенту 895/2006/ЕК від 14 червня 2006 року про запровадження спрощеної системи контролю на зовнішніх кордонах.

Запровадження безвізового транзитного перетину з Чеською Республікою починається з 1 вересня ц.р., зі Словацькою Республікою - з 1 жовтня ц.р., з Латвійською Республікою - з 1 грудня ц.р. Термін транзитного проїзду не може перевищувати 5 діб.