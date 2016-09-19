Луценко: на Красній площі у Москві відбудуться ті ж процеси, що і на Майдані в Києві

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ у Києві.

"Для нас важлива не стільки навіть фінансова підтримка, хоча ми за неї дякуємо, не стільки навіть дипломатична підтримка - ми за неї дуже дякуємо. Я маю на увазі санкції щодо агресора, тощо. Нам дуже важливо відчувати сигнал взаєморозуміння, спільної культури, приналежності до єдиної цілі - рухати простір свободи і демократії на схід", - сказав Луценко.

Він зазначив, що колись "кордон свободи" стояв у візуально розділеному стіною Берліні.

"Потім цей кордон перемістився на Віслу - в столицю Польщі. Потім він стояв по Дніпру - у місті Києві, Україна була розділена. Сьогодні він стоїть на нашому східному кордоні. І я абсолютно переконаний, що всі, хто тут молодший, і хто навіть старший, ми ще всі побачимо, що кордон свободи рухається на схід", - зазначив генпрокурор.

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Луценко висловив думку, що боротьба з корупцією є "чи не найбільш показовим методом змінити цей старий радянський корумпований простір".

"Те, що я роблю в себе, те, що ми робимо спільно з європейськими колегами, дає прекрасний приклад тим, хто знаходиться ще по ту сторону стіни", - сказав він.

Генпрокурор висловив упевненість, що "прийде час, коли на Красній площі у Москві ми побачимо ті самі процеси, які бачили на українському Майдані".

"В той момент, коли Україна буде жити краще, ніж Росія, Росія почне розширяти простір свободи на своїй території", - додав Луценко.